Лукашенко пригрозил реакцией России

Президент Беларуси Александр Лукашенко напугал протестующих возможной реакцией России на повторные выборы. Фото: interfax.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко припугнул протестующих возможной реакцией России в случае проведения повторных выборов.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает телеканал "Беларусь 1".

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"Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не ваше и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят цепью от Вильнюса в Киев, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай - против России. Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу", - заявил он.

Обращаясь к работникам, президент порекомендовал успокоиться и работать. А в январе снова встретиться, чтобы обсудить, что еще надо сделать.

В Беларусь 9 августа состоялись президентские выборы. Государственный экзит-пол отдал победу главе государства Александру Лукашенко. Тысячи недовольных фальсификациями на выборах белорусов вышли на уличные протесты. Они продолжаются уже неделю. В воскресенье, 16 августа, состоялся самый массовый митинг за время независимости Беларуси - на улицы вышли к 200 тысяч человек.