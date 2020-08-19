Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий

У проходной МТЗ рабочие собрались на забастовку. Фото: tut.by

Несмотря на попытки разгонов протестующих силовиками, в Минске продолжается национальная забастовка, объявленная ​​16 августа. Это 11-й день протестов.

О том, что происходит в Республике Беларусь, сообщает "Радиё Свабода"

У Минского тракторного завода (МТЗ) силовики с утра разгоняли людей. Среди которых были работники завода, которые накануне написали заявления на отпуска без сохранения заработной платы, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия через заблокированные пропуска. Сообщается, что уже есть задержанные.

У здания "Белтелерадиокомпании" тоже начались разгоны. На заднем дворе стоят автозаки. Люди разбежались, но планируют собраться снова.

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На забастовку вышли шахтеры ОАО "Беларуськалий", где около 15 тыс. работников. Сейчас это единственное крупное предприятие в Беларуси, где производство прекратилось. Как ранее сообщала "Свабода", рабочие не добывают руду и готовятся к полному безопасному прекращению производства без аварий.

Утром 19 августа на центральной площади Солигорска собираются рабочие. Заявили, что будут каждое утро проводить здесь акции протеста.

Оппозиционные Telegram-каналы публикуют информацию о новых протестах в стране. В Минске весь день поддерживают рабочих у проходных их предприятий - МАЗ, МТЗ, Атлант, Белкоммунмаш, БТ, ОНТ, СТВ.

В 18:00 планируют протесты у здания Министерства внутренних дел на просп. Независимости.

В других городах люди также поддерживают предприятия, которые бастуют.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Несмотря на многочисленные фальсификации, ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, который является главой государства уже 26 лет. Это вывело людей на массовые протесты. В ответ власти вывели ОМОН. Силовики жестко разгоняли мирных граждан, применяли водометы, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. За неделю силовики задержали около 7 тыс. человек. Один человек погиб. Лукашенко заявил, что акциями протеста руководят из-за рубежа, и обвинил ряд государств, в частности, Украину, в агрессии против Беларуси.