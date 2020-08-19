Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий

 
Ексклюзивы
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Просмотров: 333
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 720
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 243
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 486
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2664
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2385
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Фото
Все фото
21
11
6
6
10
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят &quot;город для изоляции&quot;
В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят "город для изоляции"
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Видео
Все видео
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение к Европе
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение к Европе
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
"Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео
Больше не карманные: в Беларуси бастуют работники государственных СМИ
Больше не карманные: в Беларуси бастуют работники государственных СМИ
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича
Интервью
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Просмотров: 333
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1278
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1773
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 468
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
среда, 19 августа 2020 11:20

Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий

  Комментировать
Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий
У проходной МТЗ рабочие собрались на забастовку. Фото: tut.by

Несмотря на попытки разгонов протестующих силовиками, в Минске продолжается национальная забастовка, объявленная ​​16 августа. Это 11-й день протестов.

О том, что происходит в Республике Беларусь, сообщает "Радиё Свабода"

У Минского тракторного завода (МТЗ) силовики с утра разгоняли людей. Среди которых были работники завода, которые накануне написали заявления на отпуска без сохранения заработной платы, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия через заблокированные пропуска. Сообщается, что уже есть задержанные.

У здания "Белтелерадиокомпании" тоже начались разгоны. На заднем дворе стоят автозаки. Люди разбежались, но планируют собраться снова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Батька, родина, Беларусь" - репетиция митинга за Лукашенко попала на видео

На забастовку вышли шахтеры ОАО "Беларуськалий", где около 15 тыс. работников. Сейчас это единственное крупное предприятие в Беларуси, где производство прекратилось. Как ранее сообщала "Свабода", рабочие не добывают руду и готовятся к полному безопасному прекращению производства без аварий.

Утром 19 августа на центральной площади Солигорска собираются рабочие. Заявили, что будут каждое утро проводить здесь акции протеста.

Оппозиционные Telegram-каналы публикуют информацию о новых протестах в стране. В Минске весь день поддерживают рабочих у проходных их предприятий - МАЗ, МТЗ, Атлант, Белкоммунмаш, БТ, ОНТ, СТВ.

В 18:00 планируют протесты у здания Министерства внутренних дел на просп. Независимости.

В других городах люди также поддерживают предприятия, которые бастуют.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Несмотря на многочисленные фальсификации, ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, который является главой государства уже 26 лет.

Это вывело людей на массовые протесты. В ответ власти вывели ОМОН. Силовики жестко разгоняли мирных граждан, применяли водометы, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. За неделю силовики задержали около 7 тыс. человек. Один человек погиб.

Лукашенко заявил, что акциями протеста руководят из-за рубежа, и обвинил ряд государств, в частности, Украину, в агрессии против Беларуси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Забастовка в Беларуси продолжается - прямая трансляция событий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Издали документ о злоупотреблении властью

Литр меда стоит 300 грн: почему 2020-й стал худшим для пасечников

Иностранные имена космонавтов сменили на российские

Преображение Господнее: как правильно провести день

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 47522
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 27846
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 9018
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 8865
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 6408
Мир
Справедливое наказание и один рубль: что требует семья умершего в ДТП от Ефремова
Справедливое наказание и один рубль: что требует семья умершего в ДТП от Ефремова Просмотров: 9
Украина стала седьмой в антирейтинге Европы по количеству заражений Covid-19
Украина стала седьмой в антирейтинге Европы по количеству заражений Covid-19 Просмотров: 234
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение к Европе
Лукашенко нелегитимен: Тихановская записала видеообращение к Европе
 1 Просмотров: 630
Эра Лукашенко в Беларуси завершилась - глава бундестага
Эра Лукашенко в Беларуси завершилась - глава бундестага Просмотров: 441
За соблюдением масочного режима будут следить спецназовцы
За соблюдением масочного режима будут следить спецназовцы Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
Кузьме дали Героя Украины
3
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
МЗС впервые в истории вызвало своего посла из Беларуси
Голосов: 2090
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua