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вторник, 22 февраля 2022 18:04

Венгрия направила военных к границе с Украиной

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Венгрия направила военных к границе с Украиной
Задача Вооруженных сил Венгрии двойная. Фото: pixabay.com

В ближайшие дни войска венгерской армии переместятся на Восток – к границе с Украиной.

Министр обороны Венгрии Тибор Бенко 22 февраля приказал развернуть дополнительные силы военнослужащих, чтобы реагировать на потенциальные гуманитарные задачи и усилить защиту страны, пишет Hirado.

"Минобороны получило задание от премьер-министра Виктора Орбана: не допустить проникновения вооруженных формирований на территорию Венгрии и совершить маневры на территории страны", - сказал он подчеркнув, что венграм не стоит бояться, но надо быть готовыми к любой ситуации.

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Задача Вооруженных сил Венгрии двойная: помогать в решении гуманитарных задач, а также закрывать границу с Украиной и гарантировать, что ни одна вооруженная группировка не может войти в страну.

"Я приказал развернуть достаточное количество хорошо оснащенных военных сил в восточной части Венгрии, потому что границу нужно усиливать. Ситуация в Украине может обостриться и повлиять на Киев и Закарпатье. Солдаты также должны быть готовы к прибытию беженцев", - заявил Бенко.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не следует оставлять надежды урегулировать текущую напряженную ситуацию дипломатическим путем.

Венгрия заявила, что готова принять десятки тысяч потенциальных беженцев из Украины в случае нового полномасштабного вторжения России.

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Дата
22
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