Венгрия единственная в ЕС поддержала военные действия Турции в Сирии

Венгрия поддержала военные действия Турции на севере Сирии. Фото: Depositphotos

Венгрия единственная в Евросоюзе поддержала военную операцию Турции на севере Сирии, несмотря на мировую критику.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Анкарой проблемы миграции "в сторону Сирии, а не Европы" отвечает национальным интересам его страны, сообщает DW.

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"Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии", - сказал Сийярто.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что началась давно запланированная военная операция на северо-востоке Сирии в районе, который сейчас контролируют курды. 415 "террористов" из курдских отрядов народной самообороны были уничтожены.