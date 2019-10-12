В Эрдогана отчитались о количестве уничтоженных курдских отрядов

415 "террористов" из курдских отрядов народной самообороны были уничтожены во время операции "Источник мира" на севере Сирии. Фото - Европейская правда

415 "террористов" из курдских отрядов народной самообороны были уничтожены во время операции "Источник мира" на севере Сирии.

Позиции террористов были поражены как с земли, так и с воздуха. Об этом 12 октября отчиталось Министерство обороны Турции в Twitter.

"Террористические позиции PKK / PYD-YPG были эффективно поражены с земли и воздуха", - говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несмотря на критику международного сообщества пообещал продолжить военную операцию.

Также сообщается об освобождении от курдских формирований города Рас эль-Айн. "Бойцы 2-го корпуса Национальной армии освобождают переправу Рас-аль-Айн и штурмуют город, чтобы полностью освободить его от банд".

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По уточненным данным, подразделения турецкой армии установили контроль над 20 населенных пунктов на севере сирийских провинций Хасеке и Ракка.

Авиация Турции продолжает наносить интенсивные удары по приграничному городу Рас-эль-Айн, где обороняются бойцы курдских "Сил народной самообороны".

В результате атаки погибли по меньшей мере 20 гражданских лиц. Более 100 тысяч беженцев покинули районы, где идут военные действия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что началась давно запланированная военная операция на северо-востоке Сирии в районе, который сейчас контролируют курды. Этот шаг стал следствием того, что президент США Дональд Трамп на выходных сообщил, что американские войска будут выведены из района и на этот раз не защищать курдов.