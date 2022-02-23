Великобритания предоставит Украине новое оборонное вооружение

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Великобритания направит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности выделит оборонное вооружение.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет Мirror.

По его словам, помощь будет содержать как летальную, так и нелетальную помощь.

"В свете все более угрожающего поведения со стороны России и в соответствии с нашей предварительной поддержкой, Великобритания в скором времени предоставит Украине новый пакет военной поддержки. Это будет включать помощь в виде оборонительного оружия и нелетальной помощи", - сказал он.

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