Великобритания предоставит Украине новое оборонное вооружение

Великобритания направит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности выделит оборонное вооружение.
Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет Мirror.
По его словам, помощь будет содержать как летальную, так и нелетальную помощь.
"В свете все более угрожающего поведения со стороны России и в соответствии с нашей предварительной поддержкой, Великобритания в скором времени предоставит Украине новый пакет военной поддержки. Это будет включать помощь в виде оборонительного оружия и нелетальной помощи", - сказал он.
Дополняется...
×
Комментарии