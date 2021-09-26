Вблизи Турции произошло землетрясения

Информации о пострадавших нет / Anadolu

В Эгейском море вблизи Турции произошло землетрясение магнитудой 4 балла.

Его эпицентр находился на глубине более 11 км. Об этом сообщает "24" канал" со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

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В Управлении по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Турции сказали, что толчки ощутили около 07:40 утра по местному времени. Эпицентр располагался на расстоянии 21 км от берегов района Датча. Информации о пострадавших нет.

23 сентября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Подземные толчки почувствовали жители Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Ивано-Франковской областей. Эпицентр залегал на глубине 10 км неподалеку Черткова, ближе к границе с Ивано-Франковской областью. Землетрясение не нанесло значительного ущерба, но сотни людей почувствовали его вибрацию.