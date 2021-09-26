Вблизи Турции произошло землетрясения

 
Ексклюзивы
1/5
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 774
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 369
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 3015
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 2790
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 207
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 468
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 693
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3456
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1593
Фото
Все фото
5
4
5
5
3
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке
Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке
В храме нашли кувшины с изумрудами
В храме нашли кувшины с изумрудами
Впервые за математическими расчетами открыли планету
Впервые за математическими расчетами открыли планету
Под водохранилищем обнаружили древний город
Под водохранилищем обнаружили древний город
Видео
Все видео
Партизаны атаковали объекты силовиков в Беларуси
Партизаны атаковали объекты силовиков в Беларуси
Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем
Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем
Мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина
Мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина
На горе Эльбрус погибли пятеро альпинистов
На горе Эльбрус погибли пятеро альпинистов
Караваев впервые дал интервью на украинском
Караваев впервые дал интервью на украинском
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 2961
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 756
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2664
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1305
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 333
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
воскресенье, 26 сентября 2021 14:44

Вблизи Турции произошло землетрясения

  Комментировать
Вблизи Турции произошло землетрясения
Информации о пострадавших нет / Anadolu

В Эгейском море вблизи Турции произошло землетрясение магнитудой 4 балла.

Его эпицентр находился на глубине более 11 км. Об этом сообщает "24" канал" со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине произошло землетрясение

В Управлении по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Турции сказали, что толчки ощутили около 07:40 утра по местному времени. Эпицентр располагался на расстоянии 21 км от берегов района Датча. Информации о пострадавших нет.

23 сентября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Подземные толчки почувствовали жители Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Ивано-Франковской областей. Эпицентр залегал на глубине 10 км неподалеку Черткова, ближе к границе с Ивано-Франковской областью. Землетрясение не нанесло значительного ущерба, но сотни людей почувствовали его вибрацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вблизи Турции произошло землетрясения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем

Наркокартель ошибочно расстрелял 43-х студентов

Самое читаемое
&quot;Барселона&quot; осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 16173
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 14302
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 10890
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
5
 1 Просмотров: 5598
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 3951
Мир
Принцесса отказалась от $1,35 млн и титула ради любви
Принцесса отказалась от $1,35 млн и титула ради любви Просмотров: 270
Партизаны атаковали объекты силовиков в Беларуси
Партизаны атаковали объекты силовиков в Беларуси
 Просмотров: 729
Немцы выбирают преемника Ангелы Меркель
Немцы выбирают преемника Ангелы Меркель Просмотров: 261
ЕС обвинил Россию в нападении на немецких политиков
ЕС обвинил Россию в нападении на немецких политиков Просмотров: 369
Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем
Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
2
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
Голосов: 17
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть