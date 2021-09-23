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четверг, 23 сентября 2021 13:46

"Трясло с гулом, подобного в жизни не слышала" - сети об утреннем землетрясении
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23 сентября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Подземные толчки почувствовали жители Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Ивано-Франковской областей.

Эпицентр залегал на глубине 10 км неподалеку Черткова, ближе к границе с Ивано-Франковской областью. Землетрясение не нанесло значительного ущерба, но сотни людей почувствовали его вибрацию.

О слабом дрожании писали жители Винницкой области, Черткова, Городенки, Бучачи и Коломыи. Его почувствовали даже в Каменец-Подольском, в 80 км от эпицентра. Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей соцсетей на инцидент.

 
 
 
 
 
 

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Землетрясение началось сегодня около 6:18 на юге Тернопольщины. Подземные толчки ощутили тернопольчане, о чем массово начали писать в соцсетях. Поисковик Google также информирует о землетрясении. Информации о жертвах, пострадавших или значительных разрушениях пока нет.

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23
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