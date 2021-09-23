В Украине произошло землетрясение

23 сентября около 6:18 на юге Тернопольщины произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла.

Эпицентр залегал на глубине 10 км неподалеку Черткова, ближе к границе с Ивано-Франковской областью, сообщает сайт VolcanoDiscovery.

"Землетрясение не должно было нанести значительного ущерба, но, вероятно, многие люди почувствовали его как легкую вибрацию в районе эпицентра", - говорится в сообщении.

Автор: volcanodiscovery.com В Украине вблизи Чертков произошло землетрясение магнитудой 4,3

Слабая дрожь ощущалась в Черткове, Збараже, Городенке, Бучаче и Коломые. Подземные толчки ощутили также тернопольчане, о чем массово начали писать в соцсетях. Поисковик Google также информирует о землетрясении.

Автор: Google Поисковик Google также информирует о землетрясении

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях нет.

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14 сентября в Японии возле префектуры Ибараки 14 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр залегал на глубине 450 км. 14 августа возле Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. 14 августа возле Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр толчков был на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке. Более 12,2 тыс. человек пострадали от природного бедствия. Из-под завалов спасли 34 человека.