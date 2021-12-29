Вашингтон отреагировал на ликвидацию "Международного мемориала" Россией

Верховный суд России принял решение о ликвидации правозащитной организации "Международный мемориал", занимающейся реабилитацией жертв политических репрессий в СССР. Фото: REUTERS

Вашингтон осудил преследование и ликвидацию организации "Международный мемориал" в РФ, назвав это оскорблением дела прав человека в мире.

Народ России и память миллионов людей, пострадавших от репрессий советских времен, заслуживают лучшего, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, говорится на сайте правительства США.

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"Преследование Международного правозащитного центра "Мемориал" является оскорблением их благородной миссии и дел прав человека повсюду", - заявил Блинкен.

Закрытие "Международного мемориала" произошло после года сокращения пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России.

Верховный суд России принял решение о ликвидации правозащитной организации "Международный мемориал", занимающейся реабилитацией жертв политических репрессий в СССР. В 2016-м международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", специализирующееся на исследованиях репрессий в Советском Союзе, признали в РФ иностранным агентом.