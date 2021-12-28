Россия ликвидировала организацию, реабилитировавшую жертв политрепрессий в СССР

Перед зданием Верховного суда в Москве собрался митинг протеста. Фото: pixabay.com

Верховный суд России принял решение о ликвидации правозащитной организации "Международный мемориал", которая занимается реабилитацией жертв политических репрессий в СССР.

В 2016 году международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", которое специализируется на исследованиях репрессий в Советском Союзе, признали в РФ иностранным агентом, сообщает "Медуза".

"С ходатайством о ликвидации в суд обратилась генеральная прокуратура. Ведомство объяснило свои действия тем, что "Международный Мемориал" неоднократно нарушал требования законодательства в отношении "иностранных агентов". На итоговом заседании представитель генпрокуратуры заявил, что организация создает лживый образ СССР как террористического государства, отбеливает и реабилитирует нацистских преступников", - говорится в сообщении.

Представители "Международного мемориала" претензии генпрокуратуры отвергли, подчеркивая, что законных оснований для ликвидации организации нет.

Председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский заявил, что организация будет обжаловать решение суда и в случае необходимости обратится в ЕСПЧ. Он также отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе организации не произойдет.

После оглашения решения перед зданием верховного суда в Москве собрался митинг протеста.

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"Мемориал" создали в 1989 году. Одним из самых активных основателей был советский диссидент и академик Андрей Сахаров. Общество проводит исследования, занимается просветительством и правозащитной деятельностью. По его инициативе созданы музейные коллекции, документальные каталоги, электронные библиотеки репрессий советского тоталитарного режима. Также по инициативе "Международного Мемориала" на Лубянской площади (напротив здания ФСБ) в Москве установили "Соловецкий камень" в память о жертвах советского террора. В поддержку "Мемориала" выступали десятки российских и международных организаций, политиков, деятелей науки и культуры. Среди них - лауреаты Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев. В России действует также правозащитный центр "Мемориал" . Вопрос о его ликвидации тоже рассматривают в суде.