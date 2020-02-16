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воскресенье, 16 февраля 2020 13:23

Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"

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Вашингтон не даст России достроить &quot;Северный поток-2&quot;
Дэн Бруйетт: "В России нет технологий для завершения строительства "Северного потока-2" Фото: flickr.com

Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Россия не сможет завершить строительство газопровода "Пивниичний поток-2" в Балтийском море.

Его приостановили из-за американских санкций. Вашингтон будет продолжать противостоять проекту.

"Они не смогут. Им грозит очень длительная задержка. В России нет соответствующих технологий. Если что-то и будет получатся, мы посмотрим, что сможем сделать.

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Это не так просто, как Россия думает. Проложить газопровод на глубине более 30 метров - это не просто "сказать, что мы почти "закончили", - считает Дэн Бруйетт, пишет Bloomberg.

В ответ представитель "Газпрома" Сергей Куприянов посоветовал министру энергетики США Дэну Бруйетту не спешить с выводами. "Никогда не говорите" никогда ", - цитирует его РБК.

Российский газопровод "Северный поток-2" введут в работу не позднее первого квартала 2021 года.

"Запуск должен состояться в конце 2020-го или, самый поздний срок, в первом квартале 2021 года", - заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр

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