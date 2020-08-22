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суббота, 22 августа 2020 18:05

Варшавский университет примет отчисленных белорусских студентов

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Варшавский университет примет отчисленных белорусских студентов
Вход в Варшавский университет / Wikipedia

Крупнейшее польское учебное заведение, Варшавский университет, примет белорусских студентов, отчисленных из родных учебных заведений. Это жест солидарности с участниками протестов в Беларуси.

Белорусские студенты смогут пройти полный курс обучения в рамках стипендии им. Константина Калиновского - польская государственная программа, созданная специально для белорусских студентов. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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"Наша академическая общественность поддерживает всех, кто хочет демократической, свободной, гражданской и подчиненной закону Беларуси. Выражаем вам, белорусы, наше восхищение и солидарность. Дайте пример для подражания другим. Поэтому расширим стипендиальную программу для лиц, обиженных действиями белорусских властей", - заявил ректор Варшавского университета, профессор Марчин Пались.

Власти Польши расширят стипендиальный набор в рамках программы им. Константина Калиновского. Отчисленные белорусские студенты смогут пройти полный курс обучения и годовые учебные стажировки по своей специальности в Варшаве.

Стипендиальная программа относится к университетским "Студиям Восточной Европы". Подавать заявки студенты могут с 31 августа и пока не иссякнет лимит мест.

В рамках студий также работают белорусские преподаватели, уволенные из белорусских вузов по политическим мотивам.

"Варшавский университет намерен пригласить к сотрудничеству новых преподавателей и исследователей из Беларуси, если те наткнутся на репрессии дома", - добавил ректор Пались.

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