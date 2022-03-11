Варшава и Краков больше не могут принимать украинских беженцев

Украинские беженцы на Центральном вокзале в Варшаве, 10 марта. Более 2,5 млн человек бежали из Украины из-за российского вторжения / Getty Images

Варшава приняла 200 тыс. беженцев из Украины. Польская столица не в состоянии принять больше. Населения польской столицы до войны было 1,8 млн. человек.

Варшава и Краков больше не смогут принимать беженцев из Украины. Представитель правительства говорит, что уже прибывших не будут принудительно переселять, пишет Rzeczpospolita.

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Гигантская толпа на трех вокзалах Варшавы. Люди сидят на лестнице, на полу, засыпают, когда устают. То же в Кракове и Вроцлаве, а также в Катовицах и Люблине.

"Никогда прежде железнодорожные станции не обслуживали такое количество людей", - говорит представитель польской железной дороги.

Толпы также на вокзалах других областных центров. Варшава и Краков признают, что их возможности "поглотить" новых жителей исчерпаны. В течение двух недель в Краков с населениям около 1 млн жителей приехало около 100 тыс. украинцев. Они размещались в залах и отелях, нашли приют у семьях. В Кракове до нападения Владимира Путина легально работало около 60 тыс. украинцев.

"Мы не в состоянии принять больше, как город. Речь идет о работе, местах в школах и детских садах, в качестве клиентов социальной помощи", - говорит пресс-секретарь мэра Кракова Моника Хилашек.

"Проблема, что они хотят остаться либо близко к границе, либо в крупных городах, о которых слышали. В основном в Варшаве и Кракове. Мы не хотим заставлять их ехать куда-то, но нужно разгружать города", - говорит представитель правительства.

Украинское посольство и действующие в Польше организации для украинцев участвуют в том, чтобы убедить беженцев согласиться уехать подальше от городов, в городки и села.

"Союз украинцев в Польше" имеет профсоюзные структуры по всей стране, от Перемышля до Щецина. Люди, которые обращаются за помощью через нас, едут по всей Польше. Другие используют семейные связи, знакомых, идут к людям, которые уже приехали в Польшу по работе и находятся в крупных городах. Проблема во многом в информационном потоке - соединения людей, желающих помочь, с людьми, нуждающимися в помощи, сосредоточено в городах", - говорит бывший глава этого союза Петр Тыма.

Через несколько дней будет доступно приложение для телефона UASOS, которое сократит путь между беженцем и человеком, который хочет забрать его домой, дать комнату или квартиру.

"Местные органы власти и волонтеры хорошо помогают. Но они сами не выдержат нагрузки, их энтузиазму придет конец", - говорит Тыма.

Украина должна получить более амбициозные сигналы о вступлении в ЕС. Такое мнение высказал премьер Словении Янош Янша и он надеется на смену позиции коллег.