Должны были бы сделать больше - премьер-министр Словении о вступлении Украины в ЕС

Стопкор. Вступление Украины в ЕС: в Словении надеялись на большее

Украина должна получить более амбициозные сигналы о вступлении в ЕС.

Такое мнение высказал премьер-министр Словении Янош Янша и надеется на смену позиции коллег.

"Сейчас новый мир. Мир изменился. Мы также изменились, но недостаточно. Новые реалии требовали более четких сигналов относительно членства для Украины, чем вошедшие в финальное решение", - отметил Янош Янша в Версале журналистов в комментарии о принятом ночью решении саммита, передает eurointegration.

Он раскритиковал, что в саммит вошла фраза о принадлежности Украины к "Европейской семье".

"Есть разница между европейской семьей и семьей Европейского союза", - добавил он.

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Премьер надеется на смену риторики ЕС уже в ближайшее время, потому что большинство стран были за ускорение вступления Украины в ЕС.

"Подавляющее большинство, в том числе Словения, было за то, чтобы сделать больше. Мы еще не согласовали этот сигнал, но я надеюсь, придем к следующему саммиту", - заявил он.

На заседании Европейского совета была одобрена декларация о признании перспективы членства Украины в Европейском союзе. Дискуссия продолжалась более пяти часов за закрытыми дверями.