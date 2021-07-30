Вакцинированным от Covid-19 будут выплачивать по $100

Президент США Джо Байден призвал ввести денежное вознаграждение людям, которые прививаются против коронавируса.

Министерство финансов готово предоставить техническую помощь штатам, чтобы реализовать это предложение, сообщает CNN.

Джо Байден объявил о выплате 100 долларов каждому американцу, который вакцинируется от коронавируса.

По мнению американского президента, денежное вознаграждение будет дополнительным стимулом для вакцинации, а затем поднятия уровня вакцинации от коронавируса в США.

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В Украине продолжается пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививают всех желающих от 18 лет с приоритетом для уязвимых групп населения.

Вакцинацию проводят в большинстве учреждений первичной медицинской помощи и в центрах массовой вакцинации в разных городах Украины. Вакцинируют людей Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca и Moderna.