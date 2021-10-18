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В Варшаве прошел митинг солидарности с нелегальными мигрантами на границе

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В Варшаве прошел митинг солидарности с нелегальными мигрантами на границе
Митинг в столице организовали феминистские группы. Фото: RMF24

В центре Варшавы 17 октября прошла акция в поддержку нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Митинг организовали около 30 феминистских групп. Шествие начали в 14:00 от кругового перекрестка Шарля де Голля, передает RMF24.

Участники несли лозунги "Остановите пытки на границе", "Принимать мигрантов, заворачивать расистов", "Ваше достоинство?".

"Эта акция - площадка для тех, кто не согласен с пытками, депортациями и скандальными действиями польских властей в отношении людей, ищущих убежища в Польше и испытывают злость, отчаяние, беспомощность и унижения", - написали организаторы в соцсетях.

Среди участников была депутат Европарламента Янина Охойская. Она призвала уважать международное и национальное законодательство и собственные процедуры.

"Любой, кто хочет подать заявку на получение международной защиты, должен быть помещен в центры и их заявки должны быть рассмотрены", - заявила она.

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Митингующие прошли мимо Сейма и закончили мероприятие в 16:20 возле станции Centrum.

Сейм Польши принял специальный закон о строительстве ограждения на границе с Беларусью. Акт предусматривает, что это будет крепкое и высокое ограждение, оборудованное системой мониторинга и датчиками выявления движения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство "стены" на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в этом случае со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

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Дата
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