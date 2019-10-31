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четверг, 31 октября 2019 04:54

В Twitter не будет размещаться политическая реклама: Трамп назвал это решение "тупым"

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В Twitter не будет размещаться политическая реклама: Трамп назвал это решение &quot;тупым&quot;
Twitter запретил политическую рекламу. Фото: Униан

Пресс-служба избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа в резкой форме прокомментировала решение руководства социальной сети Twitter ввести запрет на любую политическую рекламу.

В штабе Трампа упрекнули Twitter за то, что соцсеть "отвернулась от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли". "Очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ,...направленную против республиканцев?" – написали в штабе.

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С 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в Twitter. В соцсети опасаются, что таргетированная реклама может скомпрометировать политические предпочтения людей.

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