В Турции ввели круглосуточный комендантский час

Під час комендантської години жителі Туреччини зможуть виходити на вулицю лише у період з 10: 00 до 17: 00. Фото: pixabay.com

На 23 апреля приходится День национальной независимости и детей Турции. Чтобы минимизировать распространение коронавируса, в стране ввели круглосуточный комендантский час до понедельника.

Согласно приказу МВД Турции, запрет на выход из дома будет действовать на всей территории страны, пишет CNN Turk. Он продлится с 19:00 22 апреля до 05:00 26 апреля.

Во время комендантского часа жители Турции смогут выходить на улицу только в период с 10:00 до 17:00 и исключительно для походов в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Также людям разрешат выходить в больницу и выгулять домашних животных.

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С марта власти намеревались разделить страну на зоны, как в Украине во время адаптивного карантина. На фоне роста количества городов с высоким риском заражения Covid-19 в Турции вернули карантин выходного дня. С 14 апреля в Турции ужесточили карантин из-за ситуации с коронавирусом: комендантский час действовал с 19:00 до 05:00, а жителям временно запретили путешествовать между городами.