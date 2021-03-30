Турция возвращает карантин выходного дня

На фоне роста количества городов с высоким риском заражения Covid-19 в Турции вернут карантин выходного дня.

Стамбул и столица страны Анкара относятся к таким городам, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Reuters. В городах с высоким риском заражения проживают более 80% населения.

По его словам, во время священного исламского месяца Рамадан, который продлится с 13 апреля по 12 мая, будет действовать тотальный локдаун на выходных. Рестораны будут предлагать еду только с доставкой или на вынос. Продолжит действовать и комендантский час с 21:00 до 05:00.

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В Турции зарегистрировали 32 404 новых случая Covid-19 за последние сутки, что является самым высоким показателем в этом году.

С марта власти намеревались разделить страну на зоны так же, как в Украине во время адаптивного карантина.