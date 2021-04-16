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пятница, 16 апреля 2021 08:29

Турция установила антирекорд по количеству смертей от Covid-19

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Турция установила антирекорд по числу умерших от Covid-19.

За последние сутки там зафиксировали 297 летальных случаев, сообщает Минздрав страны. Сейчас Турция занимает 1 место в Европе по темпам распространения эпидемии коронавируса. В мировом антирейтинге страна на 4 месте.

Автор: Минздрав Турции
 

С начала пандемии заразились 4 086 957 человек, из которых умерли более 35 тыс. людей. В тяжелом состоянии находятся более 3 тыс. инфицированных. Также в стране снова более 60 тыс. новых Covid-больных. За последние сутки коронавирус диагностировали у 61,4 тыс. лиц.

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С марта власти намеревались разделить страну на зоны, как в Украине во время адаптивного карантина. На фоне роста количества городов с высоким риском заражения Covid-19 в Турции вернули карантин выходного дня.

С 14 апреля в Турции ужесточили карантин из-за ситуации с коронавирусом: комендантский час будет действовать с 19:00 до 05:00, а жителям временно запретили путешествовать между городами.

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Дата
16
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