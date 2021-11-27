В Швейцарии будут голосовать за отмену Covid-сертификатов

Швейцария проведет референдум об отмене Covid-сертификатов. Фото: lexinform

28 ноября в Швейцарии состоится референдум, на котором одним из вопросов будет отмена некоторых коронавирусных ограничений.

В стране один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе - полностью вакцинировано менее двух третей населения. Об этом сообщает BBC.

С начала пандемии строгих ограничений в стране не было - люди могли выходить на прогулку, школы закрывали всего на несколько недель.

Летом в Швейцарии был ввели ковид-сертификат. В сентябре он стал обязательным для посещения баров, кафе, ресторанов, кинотеатров, музеев, спортивных мероприятий и очных занятий в университете.

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Таким образом людей хотели побуждать к вакцинации, зато многие вышли на протесты. Впоследствии собрали подписи, чтобы оспорить ковид-сертификат на референдуме.

С ростом количества случаев заболевания больницам рекомендовали увеличить количество мест в палатах интенсивной терапии. В ответ профсоюзы медсестер заявили, что в больницах и так не хватает персонала по уходу за пациентами и собрали подписи относительно национального референдума с требованием увеличения инвестиций и улучшения условий труда.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что почти 70% респондентов проголосуют за требования медсестер. Около 60% избирателей намерены проголосовать за ковид-сертификат, а вместе с ним и сохранить действующие ограничения.

В Украине утилизируют более 400 тыс доз вакцины AstraZeneca против коронавируса. Ее срок годности истек 30 октября. Утилизируемый препарат AstraZeneca передали Украине как гуманитарную помощь из Европы. Один из регионов, где вакцина пойдет в мусорник, Волынь – 20 тыс. доз.