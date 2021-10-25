В Судане начался мятеж - неизвестные похитили членов правительства

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В Судане люди с оружием задержали четырех министров и одного гражданского члена правительства.

Военные полностью заблокировали столицу Судана Хартум, сообщает Al Arabiya.

В городе выключили мобильную связь.

Неизвестные похитили министров в правительстве премьер-министра Абдаллы Хамдока. Самого премьера посадили под домашний арест.

В Хартуме начались столкновения с противниками переворота.

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С августа 2019 Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация. Она пообещала восстановить справедливость в отношении жертв преступлений, совершенных при президенте Омара аль-Башира.

В Гвинее мятежники арестовали президента Альфу Конде. Лидер мятежников и глава спецподразделения Мамади Думбай заявил о роспуске парламента и правительства.