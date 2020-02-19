В стране разрешили продавать контрацептивы

Ирландцы ездили за контрацептивами в Белфаст. Фото: https://www.history.com/

Ирландское правительство после долгих дискуссий с католической церковью разрешило продажу контрацептивов 20 февраля 1985-го.

До 1979 года закон запрещал импорт и продажу средств для предотвращения беременности. Хотя еще в 1973-м Мэри Макги выиграла дело против генерального прокурора. 27-летняя Мэри была матерью четверых детей, из них двое - близнецы. Вторая и третья беременности были сложными. У женщины образовывались тромбы. Она пережила инсульт и частичный паралич. Ее врач советовал ей больше не беременеть. Назначил спермицидный гель. Но продавать его было запрещено. Четверо из пяти судей решили, что женатые пары имеют право сами планировать количество детей.

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С внедрением решения тянули. Когда поднимали этот вопрос, вмешивалась церковь. В 1979-м министр здравоохранения Чарльз Хоги подал законопроект, который предусматривал продажу контрацептивов женатым парам, которых надо было регистрировать в специальном списке. К тому же нужно было получить рецепт. Активисты считали законопроект слишком суровым.

Накануне голосования архиепископ Дублина заявил, что продажа контрацептивов приведет к моральной деградации людей, увеличению количества внебрачных детей, абортов и распространению венерических болезней. Некоторым политикам угрожали физической расправой, если проголосуют за закон.

На следующий день разрешение приняли. "За" проголосовали 83 депутата. Против - 80. Согласно новому закону, презервативы и спермициды могли продаваться без рецепта во всех аптеках людям старше 18 лет. Также их можно было получить у врача или в центре планирования семьи. Запрещали рекламировать контрацептивы и продавать таблетки для предотвращения беременности.

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