В стране новый рекорд случаев коронавируса

В Италии за последние сутки умерли 550 инфицированных. Фото: Reuters

В Италии впервые с начала эпидемии зафиксировали более 40 тыс подтвержденных случаев коронавируса в сутки.

При этом, процент положительных тестов среди всех сделанных составляет 16%. Об этом сообщает Corriere della Sera.

"За последние 24 часа болезнь подтвердили в 40902 человек. Это самый большой показатель с начала эпидемии. Перед этим рекордным был показатель 7 ноября - 39 811 новых случаев за сутки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наибольшее количество заражений приходится на Ломбардию, Пьемонт и Кампанию.

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За последние сутки умерли 550 больных - меньше, чем 636 накануне.

"Госпитализировали еще 1041 больных, а количество больных в реанимации выросла на 60 Всего в больницах находятся 30 914 больных коронавирус, из них 3230 - в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели за минувшие сутки 11480 больных", - говорится в сообщении.

В Финляндии зафиксировали самуе низкое в ЕС количество больных коронавирусом на 100 тыс населения. В то время, как большинство стран Европы борются со второй волной пандемии, в Финляндии в течение последних недель фиксируют спад количества новых больных.