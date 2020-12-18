В стране легализовали однополые браки

Теперь однополые пары смогут вступать в официальный брак. Фото: Reuters

В Швейцарии приняли законопроект о разрешении в стране однополых браков.

Закон поддержали 136 депутатов, 48 высказались против, девять воздержались. Об этом сообщает пресс-служба парламента в пятницу, 18 декабря.

Теперь в стране разрешаются однополые браки. В то же время, лейсбийським парам предоставляется доступ к банкам спермы.

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Стоит отметить, что с 2007 года в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства, но членам таких семей, в частности, запрещено усыновлять детей.

В Ирландии после референдума легализовали однополые браки 23 мая 2015-го. 62% людей, а это более 1,2 млн, проголосовали "за".