В столице Казахстана возобновили доступ к интернету

В Алматы интернет до сих пор не работает. Фото: Pexels

В столице Казахстана Нур-Султане возобновили доступ к интернету.

Там работают мессенджеры и некоторые социальные сети, передает "Интерфакс-Казахстан".

Доступ был прекращен примерно в 4:00 по времени Нур-Султана 6 января.

Позже сообщили о возобновлении доступа к интернету по всей стране.

В самом большом городе страны Алматы интернет до сих пор отсутствует.

Мобильная связь там работает с перебоями.

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5 января доступ к интернету ограничили на несколько часов по всему Казахстану.

5 января силовики начали активную фазу подавления акций протеста в Алматы, которую власть называет антитеррористической операцией. Протесты в Казахстане начались из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации.