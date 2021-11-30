В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана

В Турции по меньшей мере шесть человек, в том числе иностранный гражданин, погибли от сильного урагана, который обрушился на Стамбул и окрестности.

Десятки человек получили ранения, сообщает Daily Sabah.

"Две женщины погибли в районах Эсеньюрт и Султангази, еще один мужчина скончался в результате обвала стены в северном районе Зонгулдак. Третий погибший пытался укрепить крышу своего дома, однако строение снесло сильным ветром. В связи с ситуацией, власти Стамбула призвали жителей города не выходить на улицу без необходимости. В администрации губернатора запретили проезд мотоциклов и электросамокатов в ночные часы", - говорится в сообщении.

Среди жертв также женщина, которая погибла при попытке защитить сына. В последний момент, она накрыла ребенка своим телом, чтобы спасти от обрушения стены. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Фото: twitter.com/NTVPara

Метеорологическая служба Турции объявила штормовое предупреждение для нескольких провинций в районе Мраморного моря. Между тем, в провинциях Измир, Коджаэли и Бурса море вышло из берегов, а на домах посносило крыши.

Из-за урагана власти страны отменили паромное сообщение между прибрежными курортами Бодрум и Датча. Некоторые лодки, пришвартованные в Мальтепе и Пендике, сильно пострадали из-за шторма.

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29 ноября мощный ураган обрушился на Мраморноморский регион Турции. Во время стихии, парализовавшей жизнь в мегаполисе, в порту грузовое судно потеряло управление и врезалось в причал. 33 крыши сорвало, 192 дерева упали. Порывы ветра достигали 130 км/ч.