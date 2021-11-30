В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана

 
Ексклюзивы
1/5
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 774
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 2826
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 4923
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 10746
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3357
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 450
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2286
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 423
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2106
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2961
Фото
Все фото
13
6
10
8
5
В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
В Белом доме установили рождественскую елку
В Белом доме установили рождественскую елку
Десятки посетителей паба оказались в трехдневной ловушке из-за снегопада
Десятки посетителей паба оказались в трехдневной ловушке из-за снегопада
Страну всколыхнуло мощное землетрясение: показали фото разрушений
Страну всколыхнуло мощное землетрясение: показали фото разрушений
Австралийка подожгла Covid-отель, в котором сидела на карантине
Австралийка подожгла Covid-отель, в котором сидела на карантине
Видео
Все видео
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями
Медведь залез в пекарню в центре городка, чтобы полакомиться сладостями
Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека
Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека
У суда, куда доставили Саакашвили, начались стычки
У суда, куда доставили Саакашвили, начались стычки
Более 50 собак спасли от бойни ради еды
Более 50 собак спасли от бойни ради еды
Интервью
1/5
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2034
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 837
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3618
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3807
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4860
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 630
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
вторник, 30 ноября 2021 11:09

В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана
13

  Комментировать

В Турции по меньшей мере шесть человек, в том числе иностранный гражданин, погибли от сильного урагана, который обрушился на Стамбул и окрестности.

Десятки человек получили ранения, сообщает Daily Sabah.

"Две женщины погибли в районах Эсеньюрт и Султангази, еще один мужчина скончался в результате обвала стены в северном районе Зонгулдак. Третий погибший пытался укрепить крышу своего дома, однако строение снесло сильным ветром. В связи с ситуацией, власти Стамбула призвали жителей города не выходить на улицу без необходимости. В администрации губернатора запретили проезд мотоциклов и электросамокатов в ночные часы", - говорится в сообщении.

Среди жертв также женщина, которая погибла при попытке защитить сына. В последний момент, она накрыла ребенка своим телом, чтобы спасти от обрушения стены. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десятки посетителей паба оказались в трехдневной ловушке из-за снегопада

Фото: twitter.com/NTVPara

Метеорологическая служба Турции объявила штормовое предупреждение для нескольких провинций в районе Мраморного моря. Между тем, в провинциях Измир, Коджаэли и Бурса море вышло из берегов, а на домах посносило крыши.

Из-за урагана власти страны отменили паромное сообщение между прибрежными курортами Бодрум и Датча. Некоторые лодки, пришвартованные в Мальтепе и Пендике, сильно пострадали из-за шторма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В восьми областях обесточены почти 180 населенных пунктов

29 ноября мощный ураган обрушился на Мраморноморский регион Турции. Во время стихии, парализовавшей жизнь в мегаполисе, в порту грузовое судно потеряло управление и врезалось в причал. 33 крыши сорвало, 192 дерева упали. Порывы ветра достигали 130 км/ч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Стамбуле возросло число погибших в результате мощного урагана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Показали легендарную модель Porsche

Одесский маяк оснастили электрическими огнями

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 30512
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 11448
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 10746
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 10494
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 10377
Мир
В Белом доме установили рождественскую елку
В Белом доме установили рождественскую елку
6
 Просмотров: 252
В Латвию могут быстро отправить более 40 тыс. солдат НАТО -  Столтенберг
В Латвию могут быстро отправить более 40 тыс. солдат НАТО -  Столтенберг Просмотров: 351
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
 2 Просмотров: 999
Десятки посетителей паба оказались в трехдневной ловушке из-за снегопада
Десятки посетителей паба оказались в трехдневной ловушке из-за снегопада
10
 Просмотров: 1161
Эксминистр ответит за потраченные на себя 7 500 евро из бюджета
Эксминистр ответит за потраченные на себя 7 500 евро из бюджета Просмотров: 540
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
13
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
8
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
Голосов: 2776
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть