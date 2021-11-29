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понедельник, 29 ноября 2021 18:52

Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека

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Ураган накрыл Стамбул и убил как минимум четыре человека
Ураган сносит крышу многоэтажного дома / twitter.com/ilkeHaberAjansi

В турецком Стамбуле из-за урагана 29 ноября погибли как минимум четыре человека и 19 получили ранения, из них трое - серьезные.

Во время стихии, парализовавшей жизнь в мегаполисе, в порту грузовое судно потеряло управление и врезалось в причал. 33 крыши сорвало, 192 дерева упали. Порывы ветра достигали 130 км/час. Об этом сообщает CNN.

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Сильный юго-восточный ветер снес башню с часами. Он также переворачивал грузовики, разрушал постройки.

Еще утром турецкая береговая охрана сообщила об остановке движения судов через Босфор. Авиарейсы направились на Анкару и Измир.

В Объединенных Арабских Эмиратах сняли на камеру водяной смерч. Его увидели у побережья Фуджайры.

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