Необычное природное явление сняли на камеру

В Объединенных Арабских Эмиратах сняли на камеру водяной смерч.
Его увидели у побережья Фуджайры, сообщает meteoprog.ua.
Для ОАЭ это нетипичное явление. Оно может возникнуть только при определенных условиях. Водный смерч вызвал сильный дождь.
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Ранее водяные торнадо видели у берегов Шарджи, Рас-Аль-Хаймы и Абу-Даби.
На восток Филиппин налетел мощный тайфун Conson. Это вызвало сбой электроснабжения. Ураган сопровождается стойким ветром со скоростью 120 км/ч, а порывы достигали 150 км/ч.
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