Необычное природное явление сняли на камеру

В ОАЭ наблюдали водяной смерч. Фото: Nature Tv

В Объединенных Арабских Эмиратах сняли на камеру водяной смерч.

Его увидели у побережья Фуджайры, сообщает meteoprog.ua.

Для ОАЭ это нетипичное явление. Оно может возникнуть только при определенных условиях. Водный смерч вызвал сильный дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Японию накроют два мощных тайфуна

Ранее водяные торнадо видели у берегов Шарджи, Рас-Аль-Хаймы и Абу-Даби.

На восток Филиппин налетел мощный тайфун Conson. Это вызвало сбой электроснабжения. Ураган сопровождается стойким ветром со скоростью 120 км/ч, а порывы достигали 150 км/ч.