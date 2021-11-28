В США в библиотеку принесли книгу, которую взяли почитать больше века назад

Только столетие спустя роман случайно нашли и принесли в библиотеку. Фото: Pixabay

Книгу, которую издали еще 110 лет назад, вернули в публичную библиотеку Карнеги Бойсе (город Гарден-Вэлли, США). Об этом сообщает Idaho News 6.

Речь идет об издании "Новые хроники Ребекки" автора Кейт Виггин. Читатель взял почитать ее 8 ноября 1911 года, а вернуть забыл. Потом кто-то из его потомков или их знакомых выбросил книгу в помойку.

Только спустя столетие роман случайно нашли и принесли в библиотеку.

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Библиотекари говорят, что издание, несмотря на возраст и все скитания, хорошо сохранилось. Но издавать книгу на руки больше не будут, ее можно будет почитать лишь на месте, взяв в историческом отделе. Цена книги в интернете-около 5 долларов.

Если бы читатель был жив, ему пришлось бы заплатить штраф за просрочку-более 60 тыс. долл.

Пограничники не разрешили 25-летнему гражданину Франции вывезти из Украины старые книги.