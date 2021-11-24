Французу не разрешили вывезти из Украины старинные книги

Фото: ГПСУ

Пограничники не разрешили 25-летнему гражданину Франции вывезти из Украины старые книги.

Военнослужащие Волынского отряда пресекли попытку незаконного перемещения предметов, которые, возможно, являются культурной ценностью, передает Государственная пограничная служба Украины.

В легковом автомобиле BMW обнаружили старинные французские книги. Всего 26 экземпляров. Древнейшее издание - 1808 года.

Среди старопечатных книг были произведения Виктора Гюго, Эдмона Ростана и Эжена Мюллера.

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О находке сообщили компетентным органам. Книги направили на экспертизу. Специалисты установят, имеют ли они культурную ценность.

Редкую и ценную украинскую икону пытались переслать по почте в США. Этого не дали сделать таможенники. Согласно декларации, в международной почтовой отправке с Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась подержанная кухонная доска. На самом же деле таможенники увидели деревянную икону с признаками старины.