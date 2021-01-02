В США сенаторы-республиканцы обжалуют результаты голосования коллегии выборщиков

11 сенаторов-республиканцев во главе с представителем Техаса Тедом Крузом собираются оспорить результаты голосования коллегии выборщиков. Они призывают рассмотреть результаты голосования на выборах президента США в спорных штатах.

С заявлением о планах оспорить результаты голосования коллегии выборщиков выступили Тед Круз (штат Техас), Рон Джонсон (Висконсин), Джеймс Ланкфорд (Оклахома), Стив Дейнс (Монтана), Джон Кеннеди (Луизиана), Марша Блэкберн (Теннесси) и Майк Браун (Индиана) и избранный сенатор Синтия Ламмис (Вайоминг), Роджер Маршалл (Канада), Билл Хагерти (Теннесси) и Томми Тубервиль (Алабама). Об этом сообщает The Hill.

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Они призывают к созданию Конгрессом комиссии для пересмотра результатов голосования в спорных штатов в экстренном порядке в течение 10 дней. 6 января они собираются проголосовать против приема голосов у выборщиков из спорных штатов как от таких, которые являются не сертифицированными по закону.

Напомним, президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020. Кандидату в президенты необходимо 270 голосов выборщиков, чтобы стать новым хозяином Белого дома. Байден получил 306 голосов выборщиков. Однако Трамп до сих пор отказывался признать результаты голосования и продолжал утверждать о фальсификации во время избирательного процесса.