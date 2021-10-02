В США отреагировали на задержание Саакашвили

Вашингтон призвал Грузию обеспечить справедливое отношение к Саакашвили. Фото: ua.news

Соединенные Штаты Америки внимательно следят за ситуацией с задержанием председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Грузинские власти призвали обеспечить справедливое отношение к политику. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа, сообщает Голос Америки.

"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к Саакашвили, согласно законам Грузии и международных обязательств Грузии по правам человека", - сказал представитель Госдепа.

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В то же время Украина потребовала от Грузии объяснений в связи с задержанием политика и вызвала грузинского посла в МИД.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила силовиков за задержание Саакашвили и заявила, что не помилует бывшего президента.

По ее словам, "он прибыл в Грузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране".

Михеила Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.