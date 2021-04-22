В США будет на один штат больше: создадут 51-й

В США создадут 51-й штат. Фото: Zen Yandex

Палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект о преобразовании федерального округа Колумбия в 51-й штат.

Проголосовав 216-208 голосами, подконтрольная Демократической партии Палата одобрила инициативу без поддержки со стороны республиканцев, сообщает Reuters.

Округ Колумбия после преобразования будет переименован в штат Вашингтон, Содружество Дугласа.

Теперь документ направят в Сенат США.

Демократы, которые десятилетиями выступают за государственность столицы США, надеются воспользоваться избранием президента Джо Байдена, а также контролем Сената и Палаты, чтобы принять новый штат, государственность исправит многовековую ошибку.

"Более 700 тысяч американских граждан, которые платят федеральные налоги, которые воюют и гибнут в войнах, которые служат в наших жюри присяжных и при этом не имеют права голоса ни в Сенате, ни в Палате представителей", - заявил представитель демократов Ян Шаковски.

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Соединенные Штаты делятся на 50 штатов (а те - на округа или их эквиваленты) и федеральный округ Колумбия. Также в подчинении США есть ряд островных территорий: Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие. Последний раз новые штаты появились в США в 1959 году, когда этот статус получили Аляска, став 49-м штатом, и Гавайи (50-й штат).