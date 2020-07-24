В соборе Святой Софии пройдет мусульманское богослужение

24 июля в соборе Святой Софии в Стамбуле пройдет мусульманское богослужение.

Оно состоится там впервые за 86 лет, сообщает ВВС.

Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Старинные христианские фрески во время богослужения скроют.

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На площади Султанхамет перед собором планируют собраться тысячи мусульман. Внутри смогут находиться не более 500 человек.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

Музейный статус собор Святой Софии получил в 1934 году по инициативе первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

10 июля 2020 года Государственный совет отменил постановление Совета министров от 1934 года о преобразовании собора в музей. Он снова стал мечетью.