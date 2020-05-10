В Сирии уничтожили группу "вагнеровцев"

Повстанцы провели успешное выступление. Фото: Reuters

В сирийской провинции Алеппо на фугасе взорвали машину с военнослужащими сил специальных операций РФ.

Сообщается об уничтожении 4 российских военнослужащих. Местные источники передают, что это была группа офицеров-снайперов ФСБ, пишет Kavkazcenter.

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Штаб объединенных сил моджахедов и повстанцев Сирии сообщил об успешной боевой операции против русских в ответ на непрекращающиеся обстрелы Идлиб. В Сахль аль-Габ провели операцию в населенном пункте Танжарах. В ходе атаки вместе с асадивцямы уничтожили и русских. Вероятно, это члены ППК "Вагнера". Захватили большое количество трофейного оружия.

Директор ведомства Виктор Золотов в разговоре с президентом России Владимиром Путиным впервые официально заявил, что ограниченный контингент войск Росгвардии проходит службу в Сирии.