В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму

Опорой белорусскому режиму прежде всего является силовики и спецслужбы. Фото: ВВС

Лукашенко поддерживают чиновники и все, кто может заниматься коррупцией, говорит в интервью журналу "Країна" белорусский оппозиционер Виталий Макаренко.

Чем сейчас живет Белорусь?

- Чувствуется разочарованность, психологическая усталость. Люди боятся попасть за решетку. Все в курсе жестокости в СИЗО. Многим задержанным ломали руки, ноги, ребра. Это шокировало. Сначала думали, что такое русские делают. Оказалось - свои.

В силовые структуры умышленное берут склонных к садизму, без способности к состраданию. Нормальный человек туда не пойдет. Тем более, на третьем десятилетии режима. На каждого силовика и чиновника должно быть компромат, чтобы был до конца предан режима. Иногда доходит до смешного, когда сами собирают его на себя.

Также их 24 часа в сутки накачивают пропагандой, предохраняющие родину и порядок. Им говорят, что Запад хочет захватить, а они - крепость в осаде. Во многих из них детские психологические травмы. Плюс - получают материальное вознаграждение, ведомственное жилье.

Кто, кроме силовиков, является опорой режима?

- Прежде всего, силовики и спецслужбы. В Минске спецназовцы преимущественно живут отдельно, в специально построенных домах. Также ведомственные многоэтажки для милиции и силовиков.

Лукашенко поддерживают чиновники и все, кто может заниматься коррупцией. Хотя большинство из них по возможности отправляют детей учиться на Запад. Еще есть учителя и директора школ, часть частного бизнеса, приближенного к власти. Ну, и люди, ностальгирующие по СССР. В общем примерно 25-30 процентов населения.

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Есть ли русский военная угроза для Украины со стороны Беларуси?

- До сих пор такая идея была непопулярна. После истории с Протасевичем из Украины рисуют образ врага. Через Беларусь скорее может пойти не армия, а "зеленые человечки", диверсанты. Россия может даже не говорить о них Лукашенко.

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