В Сербии прогремел взрыв на фабрике по производству ракет: есть погибшие

Отмечают, что прогремели три взрыва. Фото: Mitar mitrovic/ras srbija

В Сербии неподалеку от Белграда 23 ноября произошел взрыв на фабрике Edepro, которая изготавливает ракеты для борьбы с градовыми облаками.

По меньшей мере двое человек погибли, сообщает портал B92. Еще 15 ранены, а одного до сих пор ищут.

"Сильный взрыв в результате возгорания ракетного топлива прогремел под сербской столицей в районе Бубань-Потока около 14:00. Над окрестностями распространился густой дым", - говорится в сообщении.

В МВД сообщили, что на месте находятся наряды сектора чрезвычайных ситуаций. Пока официальной информации о случившемся нет. Отмечают, что прогремели три взрыва.

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В Великобритании незадолго до взрыва возле крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии таксист закрыл подозрительного пассажира в машине. Инцидент произошел 14 ноября около 11:00 и во времени совпал минутой молчания, приуроченной к Дню памяти - когда в Британии чтят вклад граждан в Первой и Второй мировых войнах. Детективы контртеррористического отдела сообщили о задержании трех подозреваемых, которые могли быть причастны к инциденту. Мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет арестовали в районе Кенсингтон.