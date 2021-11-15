Возле женской клиники в Ливерпуле прогремел взрыв: есть жертвы

В Великобритании у здания женской клиники в Ливерпуле взорвалось такси.

Пассажир погиб на месте, а водитель получил ранения, пишет BBC.

"Раненый водитель успел выбраться из авто до того, как оно загорелось после взрыва. Его госпитализировали, состояние мужчины стабильное. Инцидент произошел 14 ноября около 11:00 и по времени совпал с проведением минуты молчания к Воскресенью памяти. В этот день в Британии чтят вклад своих граждан в Первой и Второй мировой войнах", - говорится в сообщении.

Фото: bbc.com

Детективы контртеррористического отдела сообщили о задержании трех подозреваемых, которые могли быть причастны к инциденту. Мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет арестовали в районе Кенсингтон.

"Мои мысли со всеми, кого задел нынешний ужасный случай в Ливерпуле", - прокомментировал произошедшее британский премьер Борис Джонсон.

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В Шостке Сумской области на газовой заправке взорвался автомобиль Chery Amulet. Пострадали два человека. Это работник заправки и владелец авто. Мужчин 50 и 60 лет в тяжелом состоянии доставили в больницу.