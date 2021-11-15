Взрыв в Ливерпуле: таксист предотвратил теракт, заперев смертника в авто

Дэвид Перри - отец двоих детей. Фото: bbc.com

В Великобритании незадолго до взрыва возле крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии, который полиция считает потенциальным терактом, таксист Дэвид Перри замкнул подозрительного пассажира в машине.

Ливерпульский таксист подобрал пассажира, попросившего отвезти его к англиканскому собору, пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

"В соборе должен был завершиться парад ко Дню памяти, в котором приняли участие тысячи военных, ветеранов и первых лиц города. Когда пассажир такси увидел, что дороги заблокированы, попросил вместо этого отвезти его в центр города. Сказал остановить возле женской клиники. Дэвид заметил, что к одежде мужчины прицеплены какие-то провода", - рассказал журналистам один из друзей Перри.

Таксист выскочил из машины и запер пассажира внутри. Через несколько секунд раздался взрыв. Террорист-смертник погиб, а водитель получил травмы и ожоги. Среди прочего у него повреждены взрывной волной барабанные перепонки.

Перри - отец двоих детей. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Коллеги уже собрали для него и его семьи 8,5 тыс. фунтов - более 300 тыс. грн.

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Инцидент произошел 14 ноября около 11:00 и во времени совпал минутой молчания, приуроченной к Дню памяти - когда в Британии чтят вклад граждан в Первой и Второй мировой войнах. Детективы контртеррористического отдела сообщили о задержании трех подозреваемых, которые могли быть причастны к инциденту. Мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет арестовали в районе Кенсингтон.