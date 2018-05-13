В селе пользуются канатной дорогой вместо авто

Фото: central-engelberg.ch

В швейцарской деревне Эндельберг используют канатную дорогу вместо автострады.

Для местных жителей подъемные кабины - это единственная возможность решать повседневные вопросы. Например, перевозить вещи, продукты и даже скот, рассказывает BBC.

Житель села Уели Шмиттер каждый вечер чистит свою кабинку и помогает в уходе соседям. Он фермер в третьем поколении.

"Я всегда забочусь о ней, - говорит мужчина. - Я признаюсь ей в любви, потому что знаю насколько трудно мне будет без нее."

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Фермерские канатные дороги начали свою работу после Первой мировой войны. Это был более дешевый и простой путь для поставки продукции в труднодоступные альпийские деревни, чем строительство дорог. Сейчас подъемниками могут пользоваться также туристы, хотя основное их назначение остается неизменным.

За последние 10 лет число канатных дорог уменьшилось. Из ста сейчас их осталось сорок. Местное население самостоятельно ухаживает за подъемниками самостоятельно. Если они не будут поддерживаться в надлежащем состоянии, правительство запретит их использование, говорят люди.

Алания Телеферико - канатная дорогу в турецкой Аланьи. Местные называют ее фуникулером. Начала свою работу в августе 2017 года. Кабинки с панорамным обзором поднимают пассажиров на высоту 240 м. Общая протяженность дороги составляет 900 м. Наверху находится защитную стену. Он потерял свое первоначальное назначение и превратился в туристическую аттракции. Рядом находятся частные дома для аренды, магазины, кафе мы и мечеть. Цена в обе стороны для взрослого будет стоить 15 лир (около $ 3,5).