Уникальная пещера и VIP-яхты - что посмотреть в турецкой Аланьи

Фото: Юлія Шеко

Алания - курортный городок на юге Турции (провинция Анталия), омываемый Средиземным морем. Тысячи туристов из Европы ежегодно заполняют широкие пляжи этой "Турецкой Ривьеры". Большинство из них - граждане Германий. Есть также русские, украинцы, белорусы и представители других стран бывшего Советского Союза.

По легенде, именно в Алании отдыхала царица Клеопатра. Ей римский полководец Марк Антоний подарил собственный пляж. Он простирается городом на 2 км. Получил награду "Голубой флаг" за чистоту воды и прибрежной линии. Считается, что песок сюда привезли из самой родины царевны - долины Нила в Египте.

В то же время, Алания известна не только пляжным отдыхом. Большинство туристов приезжают, чтобы полюбоваться красотой природы и видами, которые открываются сверху города. Здесь можно провести активный отдых, путешествуя по окрестностям. Или осмотреть достопримечательности античных времен.

В Алании есть несколько мест, которые туристы посещают из года в год, и они пользуются неизменной популярностью.

1. Пещера Дамлаташ

Автор: memphistours.com Пещера Дамлаташ находится на глубине 14 м под землей

Ее случайно открыли в 1948 году. Здесь постоянно держится одинаковая температура 22-23º С и влажность в пределах 95%. Врачи рекомендуют посещать ее астматикам и людям с болезнями дыхательных путей. Находится на глубине 14 м, поэтому ее без вреда для здоровья посещать дети.

2. Алания Телеферико - фуникулер, как называют его местные жители. На самом деле является канатной дорогой.

Автор: Юлія Шеко Марина - набережная с сотнями различных яхт

Начала свою работу в августе 2017 года. Кабинки с панорамным обзором поднимают пассажиров на высоту 240 м. Общая протяженность дороги составляет 900 м. Наверху находится крепостная стена. Она потеряла свое первоначальное назначение и превратилась в туристическую аттракцию. Рядом находятся частные дома для аренды, магазины, кафе и мечеть. Цена в обе стороны для взрослого будет стоить 15 лир (около $ 3,5).

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3. Марина - порт с сотнями разномастных кораблей.

Автор: Юлія Шеко Марина - набережная с сотнями различных яхт

Среди них можно встретить экскурсионные, частные и VIP-яхты для отдыха чиновников. С этого места можно отправиться на морскую обзорную экскурсию по городу Алания и увидеть ее пещеры - пиратскую, фосфорную, Дамлаташ и пещеру Влюбленных. Стоимость разная в зависимости от типа корабля и сезона и составляет от $ 30 на взрослого.

Алания - вечнозеленый город. Температура никогда не опускается ниже нуля, а бананы, которые одним из символов города, плодоносят круглый год.

Ежегодно на Закарпатье приезжают тысячи туристов из разных стран Европы. В прошлом году был рекорд - 2 млн. Человек. Больше всего едут смотреть, как цветет сакура в Ужгороде в конце апреля. Среди них - Ужгородский замок, филармония, набережная реки Уж и ботанический сад.