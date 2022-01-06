В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв

В самом крупном городе Казахстана Алматы продолжается активная зачистка улиц силовиками.

В ходе спецоперации в органы полиции доставили более 2 тыс. человек, сообщает Ateo Breaking в Telegram. Силовики берут под контроль правительственные здания.

"От протестующих зачистили площадь Республики. Центр города оцепили несколько сотен силовиков в камуфляже и в масках. Они стреляли в участников акции протеста. Тело застреленного демонстранта лежит посреди улицы", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

"В антитеррористической операции убили десятки людей, личности жертв устанавливают", - заявила пресс-секретарь департамента полиции Салтанат Азирбек государственному телеканалу "Хабар 24".

В то же время в Атырау относительно спокойно. На площади около 500 человек. У них нет лидера, но видно силовиков. Нет информации о пожарах или погромах.

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Между тем Кыргызстан официально отказался вводить войска в Казахстан для подавления протестов в рамках ОДКБ.

Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев считает, что ситуация в стране вернется под контроль властей в течение нескольких дней. По его словам, в стране ожидают 3 тыс. военных из стран ОДКБ, которые планируют задействовать для охраны стратегических объектов и крупных государственных учреждений. После нормализации ситуации силы ОДКБ выйдут из страны.

В Казахстане во время масштабных демонстраций протестующие взяли под контроль аэропорт наибольшего города Алматы. Вскоре вице-мэр города Ержан Бабакумаров заявил, что силовики уже освободили аэропорт. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время протестов в Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек. 400 человек госпитализировали, 62 человека в реанимации, сказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиниат.