В России за сутки обнаружили 5966 случаев заражения коронавирусом

В России растет количество зараженных. Фото: Reuters

За последние сутки в России зарегистрировали 5966 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего в РФ 74 588 зараженных лиц. Суточный прирост составляет +8,7%, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием

48,9% выявлено активно, то есть симптомов заболевания у этих людей не было.

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Выздоровели 6250 человек. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.

На всех временно оккупированных Россией территориях Украины - и на Донбассе, и в Крыму - происходит обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения коронавирусной инфекции.