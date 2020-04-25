В России за сутки обнаружили 5966 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 5966 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Всего в РФ 74 588 зараженных лиц. Суточный прирост составляет +8,7%, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием
48,9% выявлено активно, то есть симптомов заболевания у этих людей не было.
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Выздоровели 6250 человек. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.
На всех временно оккупированных Россией территориях Украины - и на Донбассе, и в Крыму - происходит обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения коронавирусной инфекции.
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