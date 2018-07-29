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воскресенье, 29 июля 2018 19:54

В России военный корабль врезался в опору моста

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В России военный корабль врезался в опору моста
В Минобороны аварию отрицают. Фото: РТ

На военно-морском параде в российском Санкт-Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста.

Судно ударилось об опору моста. Затем катер выровнял курс и продолжил движение, сообщает "Эхо Москвы".

Министерство обороны России заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было.

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"Никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей 29 июля по акватории Невы во время главного военно-морского парада не было", - сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ в воскресенье.

Минобороны России похвалилось новой боевой машиной поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". БМПТ предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений как многоцелевое средство.

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Дата
29
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