РФ хвастается новым оружием - показали ее возможности на видео

Минобороны России похвасталось новой боевой машиной поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

БМПТ предназначен для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений как многоцелевое средство.

В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковые управляемые ракеты "Атака" и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ.

Машина впервые будет задействована в параде Победы в Москве на Красной площади 9 мая.

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В прошлом году на международной выставке "Оружие и безопасность-2017" впервые продемонстрировали украинскую разработку - боевую машину поддержки танков "Страж".

Эта новейшая разработка является результатом совместной работы Житомирского и Киевского бронетанковых заводов и объединения "Артем". "Страж" предназначен для огневой поддержки танков на поле боя, обеспечения их защиты и уничтожения как воздушных, так и наземных целей - от расчетов противотанковых ракетных комплексов, в вражеской бронетехники и вертолетов.

Автор: Укроборонпром Боевая машина поддержки танков "Страж" от украихнських производителей оружия

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Боевая машина "Страж" - создана на базе танка Т-64 и оснащена боевым модулем "Дуплет". Боевую мощь "стражей" обеспечивают две автоматические пушки ЗТМ-2, спаренные с пулеметами, автоматический гранатомет и высокоточный ракетный комплекс "Барьер". За наведение оружия отвечает полностью компьютеризированная система управления огнем, тепловизор, лазерный дальномер и лазерный канал наведения ракет. 33-тонная боевая машина оснащенная 700-сильным двигателем, который обеспечивает максимальную скорость движения в 62 км/ч.

На выставке "Оружие и безопасность 2017" впервые продемонстрировали БТР-4МВ1, который модифицировали с последними тенденциями бронетехники НАТО. В бронемашине также использовали опыт бойцов АТО, воевавших на Донбассе на машине предыдущей серии БТР-4. Модификацией занимались специалисты "Харьковского конструкторского бюро имени Морозова".