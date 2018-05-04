США испытали новую ядерную бомбу

Автор: Пентагон США провели успешные испытания "гравитационной" ядерной бомбы B61-12

Военно-воздушные силы США провели успешные испытания "гравитационной" ядерной бомбы B61-12 5-го поколения.

Программа модификации этой бомбы ведется уже в течение 7 лет, сообщил заместитель председателя штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн.

B61-12 в три раза мощнее бомб-предшественниц. К настоящему моменту провели 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний.

Бомба уникальна своим хвостовым оперением, позволяющий управлять его падением и повышать точность поражения цели.

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По данным Military.com, первая партия этих бомб поступит на вооружение до 2020 года.

На сегодня в мире 9 стран имеют ядерное оружие. Передовиком в создании и модернизации ядерного оружия является Россия. Эта страна имеет самый большой в мире ядерный потенциал - 8500 боеголовок и пусковых установок. По данным Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), ядерный арсенал мира насчитывает 17 300 ядерных боеприпасов.