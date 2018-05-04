В США раскритиковали российское устрашающие оружиеУ США розкритикували російське страхітливі зброю

Военно-морское ядерное оружие России под названием "Статус-6" не настолько устрашающее, насколько его представили российские эксперты.

Об этом говорится в статье The National Interest, автор которой ссылается на данные американской разведки и анализ экспертов в США.

По словам российских экспертов, этот ядерный "боеприпас мегатонного класса" якобы способен уничтожить значительную часть населения США одним апокалиптическим ударом, нанесенным по восточному побережью Америки.

Автор: The National Interest, "Статус-6" - российский проект беспилотной атомной подводной лодки.

Однако представитель аналитического Центра стратегических и бюджетных оценок Брайан Кларк не подтверждает настолько устрашающие характеристики. Так, он объясняет, что данный аппарат — это далекое от совершенства оружие, на пути создания которого могут возникнуть вполне реальные технические трудности, так как боеприпас мощностью 100 мегатонн может оказаться чрезвычайно тяжелым, а управлять таким оружием будет трудно.

Автор: The National Interest, "Статус-6" - российский проект беспилотной атомной подводной лодки.

Его поддерживает и эксперт по ядерному оружию из Монтерея Джеффри Льюис, который заверил: "Думаю, мы сможем создать оборонительную систему для защиты от него. Это будет проще, чем осуществить перехват ракеты, наверняка".

"Статус-6" — российский проект беспилотной атомной подводной лодки. Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боевого припаса (боеприпаса) к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва. "Статус-6" приводится в движение реактором на жидкометаллическом теплоносителе и имеет крейсерскую скорость 55 километров в час. "Но не исключено, что он может развивать спринтерскую скорость до 100-185 километров в час, что позволит ему уходить от всех известных торпед, которые находятся на вооружении у вероятного противника", - сказано в статье. Данный аппарат имеет рабочую глубину погружения 1 000 метров, его длина составляет 26 метров, а ширина 1,6 метра.