Украинский флот перешел на систему классификации кораблей НАТО

Военно-морские силы Украины перешли на натовскую систему классификации кораблей / фото: Культурометр Одессы

Военно-Морские Силы Украины перешли на классификацию кораблей по телефону вымпела, которая принята многими военными флотами мира.

Такой вывод можно сделать из обновленных бортовых номеров кораблей и катеров ВМС, которые в частности можно было увидеть 29 апреля, во время торжеств по случаю 100-летия поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота, пишет ukrmilitary.com.

Согласно такой классификации каждый корабль получает уникальный номер вымпела.

Современный номер состоит из буквенной (префикс) и цифровой части. Префикс указывает на класс корабля, например F (Frigates) - фрегаты (корветы), L (Landing vessels) - десантные, М (Minesweepers) - минно-тральные и др. Кроме того каждой стране, присоединившейся присоединится к системе выделяются свои интервалы номеров, что гарантирует их уникальность.

В частности, среди кораблей ВМСУ в Одессе с новыми номерами: морское водолазное судно "Почаев" - А701 (ранее U701), учебные катера "Чигирин", "Смела", "Новая Каховка" - А540, А541 и А542. Префиксом "А" (Auxiliary Vessels) обозначаются вспомогательные суда.

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Среди других кораблей ВМС - артиллерийский катер "Скадовск", малые бронекатера "Бердянск", "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг" и "Никополь" уже были с бортовыми номерами типа P170, P175, Р179 - (Patrol). Они также сохранили цифровые обозначения от старых номеров ВМСУ типа U170, изменив только префикс.

Группа офицеров Военно-морских сил Украины, вышли в 2014 году из оккупированного Крыма могут покинуть Украину. Об этом они сообщили в открытом письме к президенту Украины Петра Порошенко. Военные за 4 года не получили взамен утраченного имущества на полуострове новое жилье на материковой Украины.